L’application Apple Music est maintenant disponible au téléchargement sur Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S, permettant aux joueurs d’écouter de la musique en streaming sur les consoles de Microsoft.

Apple Music débarque sur Xbox

Visuellement parlant, l’application est similaire à celle disponible sur l’Apple TV, avec une barre de navigation supérieure pour les sections Écouter, Parcourir, Vidéos, Radio, Bibliothèque et Lecture en cours. Apple Music est disponible sur la PlayStation 5 depuis octobre 2021 et est également accessible sur certains téléviseurs connectés de Samsung et LG, les appareils Roku, Android (TV), Amazon Echo, Sonos, Google Nest et Windows via iTunes.

Voici une courte vidéo présentant l’application Apple Music sur Xbox :

Apple Music is now available on Xbox consoles pic.twitter.com/LoH6UH5Ycz — Tom Warren (@tomwarren) October 12, 2022

L’application se télécharge gratuitement depuis la console. Il faut naturellement un abonnement pour l’utiliser. Le prix est identique à celui sur les autres supports, à savoir 9,99€/mois pour une personne, 14,99€/mois pour l’abonnement famille (jusqu’à 6 personnes) et 4,99€/mois pour les étudiants. Voici les fonctionnalités mises en avant sur le Windows Store :

Écoutez des millions de morceaux pendant que vous jouez, sans aucune publicité.

Laissez-vous emporter par des clips vidéo sur grand écran et découvrez notre sélection de playlists de clips vidéo.

Suivez les paroles de vos morceaux préférés à mesure que vous les écoutez.

Créez vos propres playlists ou obtenez des mix personnalisés et retrouvez des coups de cœur en fonction de la musique que vous aimez dans Écouter.

Découvrez de toutes nouvelles stations et des dizaines d’émissions exclusives créées par les plus grands noms de la musique. Toutes disponibles en direct ou à la demande.

Recherchez des titres en fonction des paroles, directement dans l’app.

Profitez pleinement des sélections des éditeurs d’Apple Music et de leurs playlists tout spécialement conçues pour jouer et bien plus encore.

Les nouveaux membres ont droit à un mois d’essai gratuit.

La disponibilité et les fonctionnalités peuvent varier selon le pays ou la région. Un abonnement Apple Music actif est requis. L’abonnement se renouvelle automatiquement après l’offre d’essai.

Récemment, Apple a annoncé que son service de streaming comptait plus de 100 millions de musiques.