Apple Music a atteint un cap symbolique avec désormais 100 millions de musiques disponibles au niveau de son catalogue. Comme l’indique Apple dans son communiqué, ce sont « plus de musique que vous ne pouvez en écouter dans une vie, ou plusieurs vies ».

Voici ce qu’indique Apple :

100 millions de chansons — c’est un nombre qui va continuer à croître et à se multiplier de manière exponentielle. Mais c’est plus qu’un simple nombre, il représente quelque chose de bien plus significatif : le changement tectonique qui s’est opéré dans le secteur de la production et de la distribution de musique au cours des deux dernières décennies.

Dans les années 1960, seuls 5 000 nouveaux albums sortaient chaque année. Aujourd’hui, partout dans le monde, dans 167 pays et régions sur Apple Music, n’importe quel artiste, quelle que soit sa description, peut écrire et enregistrer une chanson et la diffuser dans le monde entier. Chaque jour, plus de 20 000 chanteurs et auteurs-compositeurs proposent de nouvelles chansons à Apple Music — des chansons qui rendent notre catalogue encore meilleur qu’il ne l’était la veille. 100 millions de musiques sont la preuve d’un espace plus démocratique, où n’importe qui, même un nouvel artiste faisant de la musique dans sa chambre, peut avoir le prochain grand succès.