Apple Music partage la liste des musiques qui ont été les plus écoutées en streaming en 2023. On retrouve également les morceaux qui ont été les plus Shazamés durant l’année. Cela arrive au même moment où l’Apple Music Replay 2023 est disponible.

En France, la musique la plus écoutée en streaming sur Apple Music en 2023 est Bolide allemand de SDM. Le morceau le plus Shazamé est THE LONELIEST de Måneskin. Au niveau mondial, la chanson la plus écoutée est Last Night de Morgan Wallen. Et le morceau le plus Shazamé est Calm Down de Rema.

Classement des titres les plus écoutés en 2023 sur Apple Music en France (playlist)

SDM, « Bolide allemand » GAULOIS, « Jolie » (feat. Ninho) SDM, « Mr. Ocho » Ayra Starr, « Rush » Maes, « Fetty Wap » Tiakola, « Meuda » Miley Cyrus, « Flowers » Gazo, « DIE » Aya Nakamura, « Baby » Zola, « Amber » Gazo, « FLEURS » (feat. Tiakola) Heuss L’enfoiré, « Saiyan » (feat. Gazo) Jungeli, Imen Es & Alonzo, « Petit génie » (feat. Abou Debeing & Lossa) Ninho, « La vie qu’on mène » Vacra, « Tiki Taka » RK, « Lola » Soolking & Gazo, « Casanova » Ninho, « Tout en Gucci » Rema, « Calm Down » Werenoi, « Ciao » (feat. Ninho)

Classement mondial (playlist)

Morgan Wallen, « Last Night » Miley Cyrus, « Flowers » SZA, « Kill Bill » Drake & 21 Savage, « Rich Flex » SZA, « Snooze » Taylor Swift, « Anti-Hero » YOASOBI, « IDOL » Chris Brown, « Under the Influence » Metro Boomin, The Weeknd & 21 Savage, ”Creepin' » OFFICIAL HIGE DANDISM, « Subtitle » Drake & 21 Savage, « Spin Bout U » Rema & Selena Gomez, « Calm Down » Lil Baby, « Freestyle » Harry Styles, « As It Was » Taylor Swift, « Cruel Summer » Sam Smith & Kim Petras, « Unholy » Future, « WAIT FOR U » (feat. Drake & Tems) Eslabon Armado & Peso Pluma, « Ella Baila Sola » NewJeans, « Ditto » Morgan Wallen, « You Proof »

Mehdi Maïzi, responsable de la branche hip-hop d’Apple Music France, déclare :