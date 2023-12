Apple veut réellement pousser l’usage de l’audio spatial et du Dolby Atmos sur Apple Music, au point que le groupe est prêt à mieux rémunérer les artistes qui en profitent, selon Bloomberg.

Une meilleure rémunération sur Apple Music

À partir de 2024, Apple prévoit de donner plus de poids aux musiques en streaming qui sont mixées en Dolby Atmos. Cela devrait se traduire par des redevances plus élevées pour les artistes qui sont les premiers à adopter la technologie de Dolby.

Les utilisateurs ne devraient pas nécessairement écouter la version Dolby Atmos d’une chanson pour que les artistes soient mieux rémunérés. Il suffit que la musique soit proposée dans ce format. La nouvelle politique encouragera les artistes et les labels à enregistrer et à mixer de la musique de cette façon, y compris des morceaux plus anciens.

Il est précisé que le fait de mixer une musique en Dolby Atmos est abordable, ce qui devrait pousser plusieurs artistes et maisons de disques à s’y pencher sérieusement.

Pour rappel, Apple Music supporte l’audio spatial/Dolby Atmos depuis 2021. Le point positif est que ce fut une nouveauté sans surcoût. Tout le monde a pu en profiter sans voir l’abonnement augmenter. D’autres services, comme Amazon Music, proposent aussi l’amélioration. Mais ce n’est pas le cas chez Spotify.

Concernant la meilleure rémunération pour les artistes, Apple n’a encore rien annoncé publiquement, mais cela ne devrait pas tarder.