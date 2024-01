Apple a trouvé un moyen pour pousser l’usage de l’audio spatial (Dolby Atmos) sur Apple Music : mieux rémunérer les artistes en leur proposant une hausse de 10% sur leurs paiements. Les rumeurs l’avaient déjà évoqué et c’est maintenant une réalité.

Meilleure rémunération sur Apple Music

Apple a prévenu les artistes que le gain de 10% sur leurs revenus nécessite uniquement de proposer leurs musiques en audio spatial/Dolby Atmos. Il n’est même pas nécessaire que les abonnés à Apple Music écoutent ce format en particulier. Le simple fait de proposer le support suffit pour être éligibles aux 10% supplémentaires. Selon 9to5Mac, ce sera une réalité lors des paiements de janvier.

Apple affirme que plus de 90% des abonnés ont essayé d’écouter un morceau en audio spatial, et que le nombre total de lectures avec ce format a plus que triplé au cours des deux dernières années.

On peut donc s’attendre à un bond de musiques en audio spatial sur Apple Music avec la nouvelle règle pour les paiements. Avant même l’annonce d’aujourd’hui, le nombre de chansons disponibles en Dolby Atmos a augmenté de près de 5 000 % depuis le lancement de cette fonctionnalité en 2021, et ce nombre a plus que doublé au cours de la seule année dernière.

Apple fait savoir que le bonus de 10% est considéré à la fois comme une récompense pour les artistes qui fournissent un contenu de meilleure qualité et comme une forme de compensation pour reconnaître le temps et les efforts supplémentaires nécessaires pour mixer en Dolby Atmos.