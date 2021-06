Les abonnés à Apple Music peuvent désormais profiter du lossless (sans perte) et de l’audio spatial avec Dolby Atmos. C’est disponible dès maintenant pour tout le monde. Apple avait annoncé le mois dernier une arrivée dans le courant de juin et c’est désormais actif.

Disponibilité d’Apple Music Lossless et de l’audio spatial

Vous pouvez découvrir les options d’Apple Music lossless et l’audio spatial en faisant un tour dans l’application Réglages puis en naviguant dans la section Musique. De nouvelles options sont présentes au niveau de la rubrique « Audio » (si ce n’est pas le cas, mettez à jour votre appareil ou redémarrez-le si c’est déjà fait). Il est possible d’activer ou désactiver l’audio sans perte et gérer la qualité selon l’écoute en mode cellulaire, en Wi-Fi ou en téléchargement. Au vu de la taille des musiques sans perte, il est peut-être conseillé de seulement activer l’option pour l’écoute en Wi-Fi et avec le téléchargement. Mais si vous avez un forfait 4G/5G avec beaucoup de Go, alors vous pouvez vous faire plaisir.

Pour donner un ordre d’idée, une musique de trois minutes en qualité supérieure (AAC 256 Kbit/s) pèse en moyenne 6 Mo selon Apple. C’est 36 Mo en qualité sans perte (ALAC jusqu’à 24 bits/48 kHz) et 145 Mo en haute qualité sans perte (ALAC jusqu’à 24 bits/192 kHz).

En l’état, tout le catalogue n’est pas compatible avec le lossless ou l’audio spatial. Mais cela va venir progressivement. Vous pouvez repérer les logos « Dolby Atmos » pour l’audio spatial et « Lossless » pour l’audio sans perte.

L’audio spatial d’Apple Music est disponible pour tous les détenteurs d’AirPods (AirPods, AirPods Pro et AirPods Max). Pour profiter du lossless, il faut un équipement audio de qualité. Autrement dit, il est fort possible que vous n’entendiez pas une différence particulière avec vos casques et écouteurs actuels.