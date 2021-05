Apple Music vient d’officialiser l’arrivée de son offre HiFi avec Lossless Audio (audio sans perte), ainsi que l’audio spatial. Ce sera disponible dès le mois de juin sans surcoût.

Apple Music passe au Lossless Audio (audio sans perte)

Le catalogue d’Apple Music, composé de plus de 75 millions de musiques, sera disponible avec Lossless Audio en s’appuyant sur le codec audio ALAC (Apple Lossless Audio Codec). Le fabricant explique que ce choix permettra d’avoir chaque élément du fichier audio original. Cela signifie que les abonnés d’Apple Music pourront écouter exactement ce que les artistes ont créé en studio.

Le Lossless Audio débute avec 16 bits/44.1 kHz et peut monter à 24 bits/48 kHz. Il y aura même une offre Hi-Res de 24 bits/192 kHz, toujours sans surcoût. Selon les dires d’Apple, ce type de contenu audio peut être joué sur l’ensemble de ses appareils sans problème.

Audio spatial avec Dolby Atmos

Quant à l’audio spatial, il sera disponible lui aussi en juin avec le support du Dolby Atmos. L’audio spatial donnera aux artistes la possibilité de créer des expériences audio immersives pour leurs fans avec un son et une clarté multidimensionnels réels.

Apple précise que l’audio spatial sur Apple Music sera joué par défaut pour les détenteurs d’AirPods ou d’un produit Beats avec la puce H1 ou W1, ainsi que sur les haut-parleurs intégrés dans les dernières versions de l’iPhone, de l’iPad et du Mac.

Apple Music ajoutera constamment de nouveaux titres Dolby Atmos et créera un ensemble spécial de playlists spécifiques pour aider les utilisateurs à trouver de la musique. En outre, les albums disponibles en Dolby Atmos auront un badge sur les pages pour faciliter leur découverte.

« Apple Music réalise la plus grande avancée de son histoire en matière de qualité sonore », a déclaré Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music et de Beats. « Écouter une chanson en Dolby Atmos, c’est comme de la magie. La musique vient de tout autour de vous et sonne incroyablement bien. Aujourd’hui, nous proposons à nos abonnés cette expérience véritablement innovante et immersive avec la musique de leurs artistes préférés comme J Balvin, Gustavo Dudamel, Ariana Grande, Maroon 5, Kacey Musgraves, The Weeknd et bien d’autres encore », a-t-il poursuivi. Il conclut : « les abonnés pourront également écouter leur musique dans la meilleure qualité audio possible grâce à Lossless Audio. Apple Music tel que nous le connaissons est sur le point de changer à jamais ».