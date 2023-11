Apple Music Replay 2023, à savoir la rétrospective de vos écoutes sur le service de streaming, est désormais accessible. Vous pouvez ainsi découvrir vos artistes les plus écoutés, vos musiques les plus écoutées, tout comme les albums, les genres ou encore les playlists.

Disponibilité d’Apple Music Replay 2023

Pour ceux qui ne le savent pas, Spotify propose chaque année Spotify Wrapped, qui est une rétrospective des écoutes des utilisateurs. C’est toujours un moment très populaire, avec tous les utilisateurs qui partagent leurs goûts sur les réseaux sociaux comme X (ex-Twitter) et Instagram. Apple Music Replay est justement une réponse à Spotify Wrapped, mais l’expérience n’est pas aussi bonne.

Chez Spotify, il suffit d’ouvrir l’application, se rendre sur la section Wrapped et le tour est joué. Les utilisateurs découvrent les contenus les plus joués sous forme de stories, avec la possibilité de faire un partage rapide sur les réseaux sociaux. Chez Apple Music, il faut se rendre à l’adresse music.apple.com/fr/replay puis se connecter avec son compte. C’était déjà le cas l’année dernière et ça l’est une nouvelle fois cette année. C’est à se demander pourquoi ce n’est pas directement intégré dans l’application.

On notera qu’il y a des modifications cette année. On retrouve notamment une palette de couleurs plus foncées et de nouvelles animations. Pour la première fois, les événements marquants peuvent également être consultés sur iOS.