L’édition 2022 de l’Apple Music Replay est maintenant disponible pour l’ensemble des utilisateurs, leur permettant d’avoir une rétrospective sur leurs écoutes de musiques tout au long de l’année. L’expérience évolue par rapport aux années précédentes.

L’expérience remaniée propose un système de stories (à l’instar de Spotify Wrapped), avec lesquelles les utilisateurs sont encouragés à interagir avant d’accéder à des informations plus détaillées. On retrouve une série de cartes animées qui présentent les meilleurs moments musicaux de l’année écoulée en fonction de votre historique d’écoute. Une musique pertinente est diffusée en arrière-plan pour chaque carte. La story peut être visualisée sur smartphone, tablette et sur les navigateurs Internet depuis un ordinateur, mais elle a surtout été conçue pour les smartphones.

Après le visionnage des stories, les utilisateurs peuvent faire défiler la page vers le bas pour découvrir des sections plus informatives sur leurs meilleurs albums et listes de lecture de l’année écoulée. Ils peuvent aussi ajouter leur playlist Apple Music Replay 2022 dans l’application Musique en bas de la page.

Le vrai problème est que l’Apple Music Replay 2022 reste seulement accessible depuis un navigateur Internet. L’application Musique ne peut afficher et lire qu’une playlist de base de vos meilleures chansons de l’année, classées par ordre d’écoute, une fois qu’elle a été ajoutée via la page Web. En face, Spotify propose une expérience complète directement son application.

Pour découvrir votre Apple Music Replay 2022, rendez-vous sur replay.music.apple.com et connectez-vous avec votre compte.