Les utilisateurs avec un PC sous Windows ont maintenant le droit aux applications Apple Music et Apple TV. Il s’agit pour l’instant d’une version « preview », qui pourrait être considérée comme une bêta. Microsoft avait déjà annoncé une arrivée pour 2023.

Enfin Apple Music et Apple TV sur Windows

Cela fait un moment maintenant que les utilisateurs avec un Mac ont le droit aux deux applications. Pour leur part, les utilisateurs sur Windows avaient seulement iTunes pour la musique et le site Web d’Apple TV pour regarder les programmes d’Apple TV+. iTunes peut également être utilisé pour regarder des films et séries qui sont loués ou achetés.

Sans surprise, l’application Apple Music sur Windows est plus que similaire à celle sur Mac pour ce qui est des fonctionnalités générales. À noter qu’il est toujours possible d’écouter sa musique stockée localement, passer par le service de streaming Apple Music n’est pas obligatoire malgré le nom de l’application. Il est aussi question du support pour les podcasts et les livres audio. Et bonne nouvelle : le support de l’audio sans perte (lossless) est de la partie.

Apple a également fait le nécessaire pour s’adapter au design général du système d’exploitation de Microsoft pour que l’application colle bien avec l’ambiance. Même son de cloche pour ce qui est de l’application Apple TV.

L’application Apple Music est disponible gratuitement sur le Microsoft Store à cette adresse. Pour l’application Apple TV, il faut passer par cette adresse. À noter qu’il y a une limite pendant la phase de test : il faut que l’ordinateur soit configuré avec les États-Unis comme région pour pouvoir lancer le téléchargement depuis le Microsoft Store. Aussi, il faut obligatoirement avoir Windows 11 (version 22621 au minimum) et il n’y a pas de support pour les ordinateurs avec une puce ARM, le support concerne uniquement les processeurs x64.

Et dernier point qui a son importance : le fait d’installer Apple Music désactive iTunes s’il est installé sur votre ordinateur.

Une application pour gérer les appareils Apple

Dans le même temps, Apple propose une troisième application qui permet de gérer et synchroniser ses iPhone, iPad et iPod touch. On peut notamment transférer des données, faire une sauvegarde, gérer les photos et plus encore. Sur Mac, tout cela s’effectue directement depuis le Finder.

L’application Apple Devices (Appareils Apple) est disponible gratuitement sur le Microsoft Store à cette adresse, là encore en version test.