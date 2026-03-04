Comme prévu, Apple et les revendeurs proposent désormais les précommandes pour les iPhone 17e, iPad Air M4, MacBook Air M5, MacBook Pro M5 Pro/M5 Max, ainsi que les Studio Display et Studio Display XDR. Tous ces produits ont été annoncés hier et avant-hier. La commercialisation se fera le 11 mars.

iPhone 17e

L’iPhone 17e succède à l’iPhone 16e avec plusieurs nouveautés : un stockage de base doublé à 256 Go toujours au même prix de 719 euros, la puce A19 plus rapide et économe, le modem C1X deux fois plus rapide et 30% plus efficient, l’ajout très attendu de MagSafe et Qi2 pour une recharge sans fil jusqu’à 15 W, une façade Ceramic Shield 2 trois fois plus résistante aux rayures avec traitement antireflet, un capteur photo Fusion de 48 mégapixels et trois coloris (noir, blanc, rose pastel).

La précommande de l’iPhone 17e est possible maintenant sur l’Apple Store en ligne, tout comme chez les revendeurs et opérateurs, avec un prix de départ de 719 euros. Voici les liens directs :

Si vous le préférez, vous pouvez passer par les opérateurs :

iPad Air M4

L’iPad Air M4 garde les formats 11 et 13 pouces et le même design, mais passe à la puce M4, 12 Go de RAM et 120 Go/s de bande passante. Il adopte aussi la puce N1 d’Apple (Wi‑Fi 7 et Bluetooth 6) et le modem 5G C1X d’Apple pour des connexions plus rapides et moins gourmandes en énergie. Apple parle d’une autonomie pour toute la journée. Il y a également des capteurs photo de 12 mégapixels (arrière et avant, la compatibilité l’Apple Pencil Pro et le Magic Keyboard, un stockage de base qui débute désormais à 128 Go, le tout à un prix de départ inchangé de 669 € pour 11 pouces et 869 € pour 13 pouces.

L’iPad Air M4 commence à 669 euros pour le modèle 11 pouces et 869 euros pour le modèle 13 pouces. La précommande est disponible chez Apple et plusieurs revendeurs, dont voici les liens directs :