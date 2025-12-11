N1, la puce maison d’Apple qui inclut le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6, va arriver sur l’iPad 12 et l’iPad Air M4 qui sont attendus pour 2026, comme le révèle Macworld qui dit s’appuyer sur un document interne d’Apple.

La puce N1 va arriver sur de nouveaux iPad

Les iPhone 17 et iPhone Air ont été les premiers appareils à embarquer la puce N1. L’iPad Pro M5 la propose également. La puce N1, conçue par Apple, remplace les puces réseau précédemment fournies par des partenaires comme Broadcom. Grâce à une intégration poussée avec le matériel et les logiciels, elle améliore l’efficacité énergétique et la fiabilité des fonctionnalités clés comme le partage de connexion et AirDrop. Cette approche sur mesure permet à Apple d’optimiser les performances réseau tout en réduisant la consommation d’énergie, contribuant à une autonomie améliorée.

Voilà donc maintenant que l’iPad 12 et l’iPad Air M4 vont s’ajouter à la liste des produits Apple à inclure la puce N1.

Au-delà de cette puce réseau, Macworld affirme que l’iPad 12 va embarquer la puce A19, à savoir le même processeur que l’on retrouve dans l’iPhone 17. C’est une surprise pour le coup pour la tablette d’entrée de gamme. En effet, Apple a habitué les utilisateurs à proposer un processeur en retard d’une génération ou deux avec son iPad d’entrée de gamme. Mais cela va visiblement changer avec la prochaine génération.