L’iPad 12, attendu pour 2026, pourrait bénéficier d’une montée en gamme inattendue. Selon Macworld, qui affirme s’appuyer sur un document interne d’Apple, l’iPad 12 embarquerait la puce A19, à savoir le même processeur qui équipe l’iPhone 17.

Une rupture avec la stratégie historique d’Apple

Si cette information se confirme, elle marquerait un changement de cap majeur pour Apple. Historiquement, l’iPad le moins cher recycle des technologies éprouvées pour maintenir un prix bas. Depuis l’iPad 5 en 2017, Apple a systématiquement utilisé des puces datant d’une ou deux générations précédentes. Par exemple, l’iPad 11 (mars 2025) utilise la puce A16 (lancée en 2022), là où l’iPad 10 (2022) utilisait la puce A14 (2020).

La logique voudrait donc que l’iPad 12 de 2026 adopte plutôt la puce A18 (lancée en 2024). Intégrer une puce A19 dans la tablette d’entrée de gamme serait une surprise (coûteuse) pour Apple, qui n’a plus adopté cette stratégie depuis l’iPad 4.

Une autre surprise concerne les noms de code cités pour cet iPad 12, J581 et J588. Ils ne suivent pas la séquence logique habituelle d’Apple. De précédentes fuites faisaient état des noms de code J581 et J582 pour designer la future tablette.

Par ailleurs, d’autres fuites antérieures attribuaient la puce A19 à l’iPad mini 8 (qui a pour noms de code J510 et J511). Bien qu’Apple puisse modifier ses plans en cours de route, ces éléments incitent à la prudence quant à la présence réelle de ce processeur haut de gamme dans la tablette la plus abordable d’Apple.