L’iPad mini 8 (qui a pour noms de code J510/J511) est en préparation chez Apple et sa puce sera l’A19 Pro selon une nouvelle information. Cela lui permettra d’être puissant.

Une puce A19 Pro pour le prochain iPad mini

MacRumors rapporte qu’Apple a fait une erreur en partageant un bout de code (sur ses serveurs ?), ce qui a permis de révéler plusieurs informations. L’une d’entre elles est que l’iPad mini 8 aura le droit à la puce A19 Pro. Celle-ci sera bientôt utilisée pour la première fois avec les iPhone 17 Pro et Pro Max.

Il n’y aura pas une, pas deux, mais trois variantes de la puce A19 d’Apple :

A19 : pour l’iPhone 17

A19 Pro : plus performante au niveau du GPU (partie graphique) avec une disponibilité pour l’iPhone 17 Pro, l’iPhone 17 Pro Max et donc l’iPad mini 8

A19 Pro « binned » : ce sera une puce A19 Pro « bridée », avec un cœur du GPU en moins. La disponibilité se fera sur l’iPhone 17 Air

Pour rappel, l’iPad mini existant a vu le jour en 2024 et dispose de la puce A17 Pro. Le choix de l’A19 Pro semble donc logique pour Apple.

En ce qui concerne l’écran, de précédentes rumeurs ont indiqué que l’iPad mini 8 devrait avoir le droit à une dalle OLED. Ça se complique en revanche sur la date de sortie. Quelques indices ont d’abord suggéré une sortie en 2026 et d’autres ont évoqué une arrivée en 2027.

L’iPad 12 supportera Apple Intelligence

À noter que la fuite du jour avec le code d’Apple révèle qu’il y a également un iPad 12 en préparation (noms de code J581/J582) et qu’il aura la puce A18. Cela signifie que la tablette supportera Apple Intelligence, ce qui n’est pas le cas avec le modèle actuel.