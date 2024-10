Comme prévu, ce 23 octobre 2024 marque la disponibilité de l’iPad mini 7. Apple a annoncé sa tablette le 15 octobre et a ouvert les précommandes le même jour. Aujourd’hui, les premiers clients reçoivent le nouveau produit.

L’iPad mini 7 embarque la puce A17 Pro. Il y a 6 cœurs pour le processeur (CPU), dont deux performances et quatre efficients. Le gain en performance est de 30% par rapport à la puce A15 qu’il y avait dans le précédent iPad mini, selon les dires d’Apple. Pour ce qui du processeur graphique (GPU) à 5 cœurs, Apple parle d’une amélioration de 25%. Il y a également un Neural Engine deux fois plus rapide avec ses 16 cœurs. Concernant le ray tracing au niveau des jeux, Apple dit que c’est quatre fois plus rapide.

De plus, la tablette supporte Apple Intelligence (qui arrivera avec iPadOS 18.1 la semaine prochaine), le Wi-Fi 6E, des transferts de données plus rapides en USB-C et un capteur photo amélioré de 12 mégapixels avec le support de Smart HDR 4. Pour ce qui est de l’écran, Apple propose toujours une dalle LCD de 8,3 pouces. Mais le bug du jelly screen, apparu avec l’iPad mini 6, a été corrigé selon les premiers tests.

À noter également que l’iPad mini 7 est compatible avec l’Apple Pencil Pro. Celui-ci était jusqu’à présent réservé à l’iPad Pro. Cela permet d’avoir quelques fonctionnalités supplémentaires, dont le survol de l’écran.

L’iPad mini 7 est disponible à l’achat chez Apple à partir de 609 euros. On le retrouve également chez Amazon, à la Fnac, chez Darty ou encore chez Boulanger.