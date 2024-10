Les tests pour l’iPad mini 7 sont désormais disponibles. Apple a fourni des exemplaires à plusieurs médias et les autorise à publier leurs tests 24 heures avant la commercialisation de la tablette. Celle-ci a été annoncée la semaine dernière.

Tests de l’iPad mini 7 (2024)

Il n’y a pas tant de différences notables entre l’iPad mini 7 et le modèle précédent de 2021, donc les tests vont être rapides. Un point important concerne l’écran, puisque l’iPad mini 6 avait le bug « jelly screen » ou l’effet élastique. Le texte apparaissait de manière irrégulière lors du défilement en mode portrait. Plus précisément, le texte sur le côté gauche de l’écran semblait être légèrement en retard par rapport au texte sur le côté droit de l’écran lors du défilement.

Six Colors dit ne pas avoir détecté le bug du jelly screen avec l’iPad mini 7. Même son de cloche pour Stuff, Engadget, Wired ou encore Tom’s Guide. Seule une publication estime que le bug est toujours d’actualité, c’est The Verge. « L’effet de « jelly screen » du dernier modèle est encore très présent », affirme le site, sans donner plus de détails.

Lorsque l’information avait commencé à faire du bruit pour l’iPad mini 6, Apple s’était défendu, avec un porte-parole affirmant que c’était un comportement « normal » pour les iPad avec un écran LCD. Pour autant, le problème a visiblement été corrigé avec l’iPad mini 7. Voici une vidéo qui montre la différence :



Concernant les performances, on retrouve la puce A17 Pro, ce qui permet notamment d’avoir le support pour Apple Intelligence. C’est la même que des iPhone 15 Pro, à l’exception qu’elle compte un cœur en moins pour ce qui est de la puce graphique (GPU). Sans surprise, les performances sont bonnes comme l’indique Engadget. MacStories vante également le support du Wi-Fi 6E. Le site a atteint 762 Mb/s en téléchargement (download) et 274 Mb/s en envoi (upload), contre 600 et 200 Mb/s avec l’iPad mini 6.

Vidéos de présentation

Date de sortie et prix

L’iPad mini 7 sera disponible dès demain (23 octobre). Le prix de départ est de 609 euros. Il est possible d’acheter la tablette chez Amazon, à la Fnac, chez Darty ou encore chez Boulanger.