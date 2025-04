Apple commence à tester un écran OLED venant de Samsung pour son iPad mini 8, selon des informations provenant d’un leaker chinois Digital Chat Station. Il a révélé que la dalle en question serait fabriquée par Samsung, bien qu’il demeure incertain quant à la présence d’un taux de rafraîchissement plus élevé que les 60 Hz de l’iPad mini 7 actuel.

Des informations de l’année dernière indiquaient qu’Apple avait sollicité des écrans OLED pour ses futurs iPad mini auprès de ses fournisseurs. En mai 2024, il a été rapporté que Samsung Display avait entamé le développement d’écrans OLED de 8 pouces pour l’iPad mini 8, avec une production de masse prévue pour la seconde moitié de 2025. Ces dalles seraient également destinées à l’iPad Air, avec un lancement simultané attendu en 2026.

Ce calendrier diffère légèrement de celui fourni en décembre par la firme d’analystes Display Supply Chain Consultants (DSCC), qui a évoqué un iPad mini OLED de 8,5 pouces pour 2026, suivi par des versions OLED de 11 et 13 pouces de l’iPad Air en 2027.

Les écrans OLED sont réputés pour leur capacité à contrôler chaque pixel individuellement, offrant ainsi une meilleure reproduction des couleurs, des noirs plus profonds, ainsi qu’une meilleure gestion des contrastes et des angles de vision. Si la technologie OLED est déjà présente sur les iPhone, elle a fait son entrée sur l’iPad Pro en mai 2024. Toutefois, l’iPad mini et l’iPad Air pourraient bénéficier d’écrans OLED LTPS, moins lumineux et sans la technologie ProMotion (taux de rafraichissement variable jusqu’à 120 Hz). En comparaison, l’iPad Pro a un écran OLED LTPO.