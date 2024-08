Si l’on en croit le site sud-coréen The Elec, Samsung aurait été choisi par Apple pour être le principal fournisseur de panneaux OLED destinés au nouvel iPad Air en raison de sa plus grande capacité de production comparativement à LG Display. Samsung, qui fournit déjà des panneaux OLED pour l’iPad Pro M4, fournira également des panneaux OLED pour l’iPad mini à partir de 2026 (ou 2027 selon les sources). La ligne A3 de Samsung Display disposerait d’une capacité de production mensuelle de 135 000 unités, tandis que les lignes E6 de LG Display, qui produisent déjà des dalles OLED pour l’iPhone et l’iPad, affichent des capacités de production nettement inférieures.

La transition d’Apple vers des écrans OLED pour l’ensemble de la gamme iPad est sur de bons rails : l’iPad Air devrait disposer d’un écran OLED en 2026 et l’iPad mini en 2027. Certaines sources suggèrent que les deux modèles pourraient recevoir des mises à jour vers OLED simultanément en 2026. Le nouvel iPad Air devrait conserver son écran de 11 pouces, tandis que l’écran de l’iPad mini pourrait passer d’un écran 8,3 pouces à 8,7 pouces.

Contrairement aux panneaux OLED LTPO à deux couches des derniers modèles d’iPad Pro, l’iPad mini et l’iPad Air devraient utiliser des panneaux LTPS à une seule couche, qui, bien que moins lumineux et dépourvus de la technologie ProMotion, sont bien moins chers à fabriquer. Malgré l’avantage de LG Display dans la production d’OLED en tandem, le besoin d’Apple pour des panneaux OLED à une seule couche et en grand volume favorise désormais Samsung Display en tant que fournisseur principal.