Le choix d’Apple de mettre une puce A19 Pro « bridée » dans l’iPhone 17 Air se confirme un peu plus aujourd’hui. Il s’agit de la deuxième fois que cette information voit le jour.

Une variante moins performante de l’A19 Pro pour l’iPhone 17 Air

La première fois remonte au mois dernier quand le leaker Fixed Focus Digital parlait d’une puce « bridée » pour l’iPhone 17 Air. Dans le détail, ce serait la puce A19 Pro, mais avec une puce graphique (GPU) à 5 cœurs, contre 6 cœurs pour les iPhone 17 Pro et Pro Max. Cette configuration entraînerait une performance graphique légèrement inférieure pour les jeux sur le nouveau smartphone ultra-fin d’Apple. Toutefois, pour l’utilisateur moyen, cette différence risque de passer inaperçue.

Aujourd’hui, Fixed Focus Digital réitère sur Weibo qu’Apple va bel et bien utiliser cette méthode pour son smartphone ultra-fin, dont l’épaisseur devrait être de 5,5 mm selon les rumeurs.

Cette information contredit une fuite de l’année dernière de l’analyste Ming-Chi Kuo, qui parlait de la puce A19 standard pour l’iPhone 17 Air. Kuo a généralement de bonnes sources, mais son information datant de l’année dernière, il est possible qu’Apple ait depuis changé ses plans.

Ainsi, voici ce qui serait la répartition des puces prévue pour les iPhone 17 :