Apple présente aujourd’hui son nouvel iPad Pro embarque la puce M5. Les modèles 11 et 13 pouces promettent des calculs en intelligence artificielle accélérés, un stockage bien plus rapide et une connectivité de dernière génération, tout en restant fins et légers.

Apple M5 dope l’IA sur l’iPad Pro

La puce M5 introduit un GPU repensé avec accélérateur neuronal dans chaque cœur et un Neural Engine 16 cœurs plus véloce. Résultat, les charges IA locales progressent jusqu’à 3,5 fois par rapport à la puce M4 et jusqu’à 5,6 fois face à la puce M1. Le processeur (CPU) jusqu’à 10 cœurs, dont le cœur de performance le plus rapide annoncé à ce jour, accélère les tâches multi‑thread, du graphisme vectoriel aux workflows d’architecture.

Dans la pratique, les modèles de diffusion génèrent des images plus vite, le masquage vidéo alimenté par l’IA gagne en réactivité et les pipelines de rendu temps réel profitent d’un ray tracing de troisième génération. John Ternus, vice-président d’Apple chargé de l’ingénieur matériel, résume l’ambition: « Boosté par la dernière génération de puces Apple, le nouvel iPad Pro livre l’expérience iPad la plus avancée et la plus polyvalente à ce jour […] il repousse à nouveau les limites de ce que peut faire l’iPad ».

De plus, Apple double les vitesses de lecture/écriture du stockage. La bande passante mémoire dépasse 150 Go/s (gain d’environ 30% par rapport au modèle M4) et les configurations 256 et 512 Go intègrent désormais 12 Go de RAM par défaut.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : dans Octane X, le rendu 3D avec ray tracing est jusqu’à 6,7 fois plus rapide qu’avec la puce M1 et jusqu’à 1,5 fois face à la puce M4. Final Cut Pro pour iPad voit le transcodage progresser jusqu’à 6 fois par rapport à la puce M1 et jusqu’à 1,2 fois par rapport à la puce M4. L’upscaling vidéo avec IA dans DaVinci Resolve se veut jusqu’à 3,7 fois plus rapide par rapport à la puce M1 et jusqu’à 2,3 fois plus rapide par rapport à la puce M4.

Puce Apple N1 et modem Apple C1X au rendez-vous

Côté réseau, la nouvelle puce Apple N1 (déjà présente sur les iPhone 17 et iPhone Air) apporte le Wi‑Fi 7, le Bluetooth 6 et Thread. Les performances s’améliorent aussi sur les réseaux 5 GHz, ce qui dope des usages comme le partage de connexion et AirDrop. Sur les modèles cellulaires, le modem C1X, conçu par Apple, promet jusqu’à 50% de débits en plus pour un coût énergétique réduit d’environ 30% en usage actif, avec GPS et géolocalisation plus fiables et prise en charge de la 5G et l’eSIM.

La charge rapide atteint environ 50% en une demi‑heure avec un adaptateur USB‑C puissant compatible, comme le 70 W d’Apple.

D’autre part, l’écran OLED tandem Ultra Retina XDR vise l’exigence pro : 1 000 nits en pleine surface pour les contenus SDR et HDR, et jusqu’à 1 600 nits en pic HDR. Une option de verre nano‑texturé limite les reflets sans sacrifier la fidélité colorimétrique. Pour les studios comme pour le jeu, l’iPad Pro gère des écrans externes jusqu’à 120 Hz et active la synchronisation adaptative pour réduire la latence perçue.

Le design reste extrême en finesse : 5,3 mm pour le 11 pouces et 5,1 mm pour le 13 pouces, en noir sidéral ou argent.

Prix et date de sortie

Les capacités proposées s’étendent de 256 Go à 2 To. Les précommandes débutent aujourd’hui, avec une disponibilité le 22 octobre. En France, l’iPad Pro M5 de 11 pouces débute à 1 119 € (Wi‑Fi) et 1 369 € (Wi‑Fi + cellulaire). L’iPad Pro M5 de 13 pouces commence à 1 469 € (Wi‑Fi) et 1 719 € (Wi‑Fi + cellulaire).

Niveau accessoires, on retrouve l’Apple Pencil Pro et l’Apple Pencil USB‑C, le Magic Keyboard pour iPad Pro (11 pouces 349 € / 13 pouces 399 €, ainsi que l’adaptateur secteur dynamique 40 W (45 €).