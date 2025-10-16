Apple vient de proposer au téléchargement iTunes 12.13.9 sur les PC Windows. Cette mise à jour apporte le support pour l’iPad Pro M5 qu’Apple a annoncé hier.

iTunes supporte l’iPad Pro M5

Avec la mise à jour d’aujourd’hui, les utilisateurs avec un PC Windows peuvent synchroniser leur iPad Pro M5 avec iTunes afin de faire des sauvegardes ou transférer des données. L’appareil sera bien reconnu. Pour rappel, les précommandes ont débuté hier et les premières livraisons auront lieu le 22 octobre.

iTunes 12.13.9 est disponible dès maintenant au téléchargement depuis le Microsoft Store. Si vous avez fait une installation depuis le site d’Apple, vous pouvez ouvrir l’outil Apple Software Update sur votre PC pour qu’il télécharge la nouvelle mise à jour.

La précédente mise à jour a vu le jour en septembre. Ce fut l’occasion de prendre en charge l’iPhone 17, l’iPhone Air, l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max.

Pour rappel, Apple a abandonné iTunes sur Mac il y a plusieurs années maintenant. On retrouve à la place plusieurs applications dédiées, comme Musique, Podcasts et TV. La gestion des appareils comme les iPhone et iPad passe par le Finder.

Il se trouve qu’Apple propose également les applications Apple Music, TV et Appareils sur Windows. Mais comme nous pouvons le voir aujourd’hui, iTunes reste d’actualité et reçoit encore des mises à jour.