Apple propose au téléchargement iTunes 12.13.8 pour les PC Windows avec le support des iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max et iPhone Air. Le fabricant a annoncé les smartphones lors de sa keynote du 9 septembre.

iTunes supporte les iPhone 17 et Air

Avec la mise à jour d’aujourd’hui, les utilisateurs avec un PC Windows peuvent synchroniser l’iPhone 17 ou l’iPhone Air avec iTunes afin de faire des sauvegardes ou transférer des données. L’appareil sera bien reconnu. Pour rappel, les précommandes ont débuté vendredi et les premières livraisons auront lieu le 19 septembre.

iTunes 12.13.8 est disponible dès maintenant au téléchargement depuis le Microsoft Store. Si vous avez fait une installation depuis le site d’Apple, vous pouvez ouvrir l’outil Apple Software Update sur votre PC pour qu’il télécharge la nouvelle mise à jour.

La précédente mise à jour a vu le jour en mars. Ce fut l’occasion de corriger des bugs et apporter des améliorations.

Pour rappel, Apple a abandonné iTunes sur Mac il y a plusieurs années maintenant. On retrouve à la place plusieurs applications dédiées, comme Musique, Podcasts et TV. La gestion des appareils comme les iPhone et iPad passe par le Finder.

Il se trouve qu’Apple propose également les applications Apple Music, TV et Appareils sur Windows. Mais comme nous pouvons le voir aujourd’hui, iTunes reste d’actualité et reçoit encore des mises à jour.