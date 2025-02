Apple propose iTunes 12.13.5 avec le support de l’iPhone 16e

Apple propose aujourd’hui au téléchargement iTunes 12.13.5 sur les PC Windows. Cette mise à jour ajoute le support pour l’iPhone 16e, annoncé cette semaine par Apple.

Le support de l’iPhone 16e signifie que les utilisateurs de Windows peuvent connecter leur nouveau téléphone à leur PC pour faire des sauvegardes ou transférer des données, et celui-ci sera bel et bien reconnu. Pour rappel, les précommandes débuteront demain et la commercialisation se fera le 28 février.