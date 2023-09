Apple propose aujourd’hui iTunes 12.12.10 pour les utilisateurs avec un PC Windows. La mise à jour est l’occasion d’ajouter le support pour les iPhone 15.

« Cette mise à jour contient des améliorations de la sécurité et ajoute la prise en charge de nouveaux appareils », indique simplement Apple dans ses notes. On se doute bien que les nouveaux appareils sont les iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, sachant qu’ils sont officiels depuis hier.

Ainsi, toute personne qui achètera un iPhone 15 pourra le connecter à son ordinateur et le synchroniser, que ce soit pour transférer des données, faire une sauvegarde et plus encore.

iTunes concerne uniquement les utilisateurs sur Windows. En effet, Apple a mis un terme à son outil sur Mac pour le séparer en trois applications : Musique (Apple Music), TV et Podcasts. Elles préparent d’ailleurs leur arrivée sur Windows, nous avons actuellement le droit à des bêtas. Mais Apple ne dit pas encore quand ce sera disponible en version stable pour tout le monde.

iTunes 12.12.10 est disponible dès maintenant au téléchargement depuis le Microsoft Store. Si vous avez fait une installation depuis le site d’Apple, vous pouvez ouvrir l’outil Apple Software Update sur votre PC pour qu’il télécharge la nouvelle mise à jour.