Apple propose aujourd’hui des mises à jour pour ses applications Apple Music, Apple TV et « Appareils Apple » sur Windows. Il s’agit toujours de versions bêta. Celle qui a le droit à des changements notables est Apple Music.

La mise à jour d’Apple Music sur Windows ajoute le support des contrôles de Windows et des touches multimédia. Il devient ainsi possible de contrôler sa musique depuis son clavier si celui-ci dispose de touches pour lecture/pause, précédent et suivant.

Une autre nouveauté intéressante est le support des paroles pour les chansons. Il est bon de noter que ce sont — pour l’instant du moins — des paroles statiques et non avec une animation comme on peut l’avoir sur Mac ou d’autres appareils comme iPhone et Apple TV, ce qui offre une expérience de type karaoké. D’autre part, la lecture de fichiers audio sans perte s’améliore.

On retrouve aussi une mise à jour de l’application Appareils Apple. Celle-ci se veut assez simple et permet de gérer ses appareils (iPhone, iPad, etc) depuis son PC. Il n’y a pas d’information sur les nouveautés que l’on retrouve avec la mise à jour. Nous savons seulement qu’Apple a retiré les mentions à xrOS, qui se veut le nom du système d’exploitation du futur casque de réalité mixte.

Vient enfin une mise à jour de l’application Apple TV sur Windows. Mais là encore, il n’y a pas d’information sur les nouveautés à retrouver.

Apple Music, Apple TV et Appareils Apple sont disponibles gratuitement au téléchargement sur le Windows Store. Comme dit précédemment, cela reste des versions bêta. Apple ne dit pas encore quand la version finale sera disponible. À noter également que l’installation d’une de ces applications empêche le lancement d’iTunes. Dernier point : il faut Windows 11.