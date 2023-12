Apple met aujourd’hui à jour iTunes sur Windows avec la version 12.13.1. Il n’y a pas de nouveautés au programme, uniquement des correctifs.

iTunes 12.13.1 est disponible

« Cette mise à jour comprend des améliorations de la sécurité », se contente d’indiquer Apple dans ses notes. Difficile de savoir quelles sont les améliorations en question. Concernant les correctifs de sécurité, nous devrions en savoir un peu plus dans la soirée, le temps qu’Apple mette à jour son site.

iTunes 12.13.1 est disponible dès maintenant au téléchargement depuis le Microsoft Store. Si vous avez fait une installation depuis le site d’Apple, vous pouvez ouvrir l’outil Apple Software Update sur votre PC pour qu’il télécharge la nouvelle mise à jour.

Pour rappel, la précédente mise à jour du logiciel multimédia d’Apple remonte à octobre. La version 12.13 avait été l’occasion d’utiliser iTunes pour les podcasts et les livres audio lorsque les applications Apple Music et Apple TV sont installées. Il existe effectivement les applications Apple Music et Apple TV sur Windows, mais elles restent en bêta pour le moment. Une limite existait avec ces bêtas : le fait d’installer Apple Music désactivait iTunes. Mais avec la mise à jour d’octobre, Apple a fait comprendre que les utilisateurs pouvaient à nouveau l’utiliser pour l’écoute de podcasts et de livres audio.