Apple propose aujourd’hui au téléchargement iTunes 12.13.7 pour les PC tournant sous Windows. Visiblement, cette mise à jour vient seulement apporter des correctifs.

En temps normal, Apple propose une mise à jour d’iTunes pour le support des nouveaux appareils. Par exemple, la mise à jour 12.13.6 du 6 mars a permis d’utiliser le logiciel avec les iPad Air M3 et iPad 11. Avec la mise à jour de février, c’était l’occasion de supporter l’iPhone 16e.

Ici, aucun nouveau produit n’est sorti. Il semblerait donc qu’Apple propose divers correctifs et améliorations. Il est également possible que la mise à jour d’iTunes améliore le support avec les iPhone et iPad tournant sous iOS 18.4, sachant qu’Apple a sorti aujourd’hui la version finale.

iTunes 12.13.7 est disponible dès maintenant au téléchargement depuis le Microsoft Store. Si vous avez fait une installation depuis le site d’Apple, vous pouvez ouvrir l’outil Apple Software Update sur votre PC pour qu’il télécharge la nouvelle mise à jour.

Pour rappel, Apple a abandonné iTunes sur Mac il y a plusieurs années maintenant. On retrouve à la place plusieurs applications dédiées, comme Musique, Podcasts et TV. La gestion des appareils comme les iPhone et iPad passe par le Finder.

Il se trouve qu’Apple propose également les applications Apple Music, TV et Appareils sur Windows. Mais comme nous pouvons le voir aujourd’hui, iTunes reste d’actualité et reçoit encore des mises à jour.