Apple et les revendeurs viennent d’ouvrir les précommandes pour les iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Les premières livraisons auront lieu dans une semaine, à savoir le 19 septembre.

L’annonce des iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max a eu lieu en début de semaine à l’occasion de la keynote d’Apple. L’iPhone 17 adopte un écran ProMotion (120 Hz), la puce A19 et une nouvelle caméra selfie (Center Stage) de 18 mégapixels. Pour leur part, les iPhone 17 Pro et Pro Max ont un châssis en aluminium, la puce A19 Pro, 12 Go de RAM, une chambre à vapeur pour refroidissement avancé et trois capteurs photo de 48 mégapixels. Et bien sûr, il y a l’iPhone Air qui a la particularité d’être très fin avec une épaisseur de 5,6 mm.

L’iPhone 17 débute à 969 euros. L’iPhone Air commence à 1 229 euros. Pour l’iPhone 17 Pro, le premier prix est 1 329 euros. Et pour l’iPhone 17 Pro Max, il faut débourser 1 479 euros.

Précommandes pour les iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max et iPhone Air

Les précommandes sont disponibles maintenant sur l’Apple Store en ligne, tout comme chez les revendeurs et opérateurs. Voici les liens directs pour commander chez Amazon :

Du côté de la Fnac :

Chez Boulanger :

Du côté de Darty :

Chez Cdiscount :

Pour Rue du Commerce :

Si vous le préférez, vous pouvez passer par les opérateurs :