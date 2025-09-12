iPhone 17, 17 Pro et Air : les précommandes sont ouvertes
Apple et les revendeurs viennent d’ouvrir les précommandes pour les iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Les premières livraisons auront lieu dans une semaine, à savoir le 19 septembre.
L’annonce des iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max a eu lieu en début de semaine à l’occasion de la keynote d’Apple. L’iPhone 17 adopte un écran ProMotion (120 Hz), la puce A19 et une nouvelle caméra selfie (Center Stage) de 18 mégapixels. Pour leur part, les iPhone 17 Pro et Pro Max ont un châssis en aluminium, la puce A19 Pro, 12 Go de RAM, une chambre à vapeur pour refroidissement avancé et trois capteurs photo de 48 mégapixels. Et bien sûr, il y a l’iPhone Air qui a la particularité d’être très fin avec une épaisseur de 5,6 mm.
L’iPhone 17 débute à 969 euros. L’iPhone Air commence à 1 229 euros. Pour l’iPhone 17 Pro, le premier prix est 1 329 euros. Et pour l’iPhone 17 Pro Max, il faut débourser 1 479 euros.
Précommandes pour les iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max et iPhone Air
Les précommandes sont disponibles maintenant sur l’Apple Store en ligne, tout comme chez les revendeurs et opérateurs. Voici les liens directs pour commander chez Amazon :
Du côté de la Fnac :
Chez Boulanger :
Du côté de Darty :
Chez Cdiscount :
Pour Rue du Commerce :
Si vous le préférez, vous pouvez passer par les opérateurs :
Par contre livraison le 22 septembre…. J’ai pourtant pré-précommandé à 14h
Moi aussi 17 pro Max livraison le 22 alors que j’ai bien validé le panier à 14h
Ohh c’est bon pleure pas
14h05 le pro Orange 256gb livraison le 22 également. La file d’attente était un peu longue…
14h07 Pro max 256GO, livraison le 17 chez orange
Fallait être rapide et preco comme moi à 14h02, lol. J’ai bien la réception de mon 17 Pro le 19/09.
Perso pré-précommandé a 14h01 livraison le 19 17 Pro Max 256 go orange
Je passerai en Apple Store + simple
J’ai préco mon iPhone 17 pro orange 256Go à 14h et livraison pour le 19/09 👏☺️
pour ma part preco le
17 pro max orange 1to sur Fnac
pour ma part preco le
17 pro max orange 1to sur Fnac a 14h30
livraison le 19/09 :)
Ils ont arrêter la réservation avec retrait et paiement sur place :(