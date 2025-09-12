L’Apple Store en ligne vient de fermer ses portes. Cela intervient quelques heures avant l’ouverture des précommandes pour les iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max.

Fermeture de l’Apple Store avant les précommandes d’iPhone 17

« Merci de nous rejoindre si tôt. Encore un tout petit peu de patience. Les précommandes débutent à 14 heures. À très vite », indique un message lorsqu’on visite l’Apple Store en ligne.

Le fait de fermer sa boutique pendant quelques heures n’est en soi pas une surprise. En effet, Apple le fait avant à chaque fois avant l’ouverture des précommandes des nouveaux iPhone. La firme de Cupertino le fait également avant une keynote lorsque de nouveaux produits, comme des iPad ou Mac, vont être commercialisés.

Quel est l’intérêt de faire ça ? Apple sait que cela fait parler. La preuve, plusieurs sites évoquent le sujet. C’est également relayé sur les réseaux sociaux. Là encore, le fabricant se fait remarquer.

L’ouverture des précommandes pour les iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max se fera donc à partir de 14 heures. Il sera possible de commander chez Apple, chez les opérateurs et chez les revendeurs. La livraison se fera une semaine plus tard, à savoir le 19 septembre.

Pour rappel, voici les prix des nouveaux iPhone.

iPhone 17 :

256 Go : 969 euros

512 Go : 1 219 euros

iPhone Air :

256 Go : 1 229 euros

512 Go : 1 479 euros

1 To : 1 729 euros

iPhone 17 Pro :

256 Go : 1 329 euros

512 Go : 1 579 euros

1 To : 1 829 euros

iPhone 17 Pro Max :