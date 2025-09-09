iPhone 17/Air/17 Pro/17 Pro Max : voici les prix en France (jusqu’à 2 479 €)
Apple a profité de sa keynote pour annoncer aujourd’hui les iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Ce fut aussi l’occasion de découvrir les prix. Voici les tarifs en ce qui concerne la France.
Prix des iPhone 17 et iPhone Air
Voici les prix d’Apple pour l’iPhone 17 en France :
- 256 Go : 969 euros
- 512 Go : 1 219 euros
Et les tarifs pour l’iPhone Air :
- 256 Go : 1 229 euros
- 512 Go : 1 479 euros
- 1 To : 1 729 euros
Les iPhone 16 de 256 et 512 Go coûtaient respectivement 1 099 et 1 349 euros au lancement. Il y a donc une baisse cette année à la surprise générale. Pour l’iPhone Air, il est délicat de faire une comparaison étant donné que c’est le tout premier modèle.
Tarifs pour les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max
Place maintenant à l’iPhone 17 Pro, voici les prix :
- 256 Go : 1 329 euros
- 512 Go : 1 579 euros
- 1 To : 1 829 euros
Enfin, les tarifs pour l’iPhone 17 Pro Max :
- 256 Go : 1 479 euros
- 512 Go : 1 729 euros
- 1 To : 1 979 euros
- 2 To : 2 479 euros
Il y a des baisses de quelques dizaines d’euros pour l’iPhone 17 Pro. En revanche, rien ne bouge par rapport à l’année dernière pour l’iPhone 17 Pro Max.
Apple a fait savoir que les iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max seront disponibles en précommande le 12 septembre. La commercialisation se fera une semaine plus tard, à savoir le 19 septembre.
1900€ de moyenne pour un pro/pro max de 1to pour +/- meme spec que les 16 pro de l’annee derniere alors qu’ils ne sont pas pliable, (contrairement a la concurrence qui pour ce tarif propose des pliables),ils sont plus lourd,plus epais que ceux de l’année derniere.
Bref craquage totale chez apple cette annee.
40% de gain de puissance c’est rien donc? La seule stat très relou c’est le gain de poids. Mais ils ont bien géré.
Chiffre à regarder dans sa description. C est 40% de gain de performance grâce à la chambre à vapeur qui permet un meilleur refroidissement donc un meilleur travail et une meilleure autonomie. C ‘est subtile mais ça n indique pas réellement le gain de PUISSANCE
Et savez-vous si nous aurons droit au retour du fingerprint
Très bonne question
Il y a une coquille dans l’article le dernier point: ce sont les tarifs pour l’iPhone pro max
Apparemment pour vous un zoom X5 c’est comme un zoom x8. Soit vous ne savez pas lire soit vous êtes un troll. Soit les deux.
Je sens bien que le Air va faire un flop … je comprend pas le délire. Une finesse pareil avec autant de perte en conséquences je comprend pas. Et le prix …
Assez d’accord, mais je peux pas m’empêcher de le trouver magnifique visuellement.
1730€ un pro max en 512gb ? J’ose pas imaginer le prix d’entrée de gamme d’un pliable (2500€ mini) nan srx je v atd que le 16 soit d’occasion a prix raisonnable pk bientôt faudra vendre ca voiture pour du neuf
A comparer avec la concurrence. Le magic v5 est livré avec un stylet, écouteurs et chargeur pour 1600€ht. 2300/2500€ttc parait cohérent pour un iphone fold mais il va encore falloir patienter un moment.
Non mais c’est une farce !! Les prix stagnent voire baissent ??? Vous êtes payé par Apple pour dire ça …!?
Le ticket d’entrée pour un Pro est à 1329€ là où l’année dernière il était à 100 de moins!! Y’a bien une augmentation de prix là non?
Et l’argument des 256go de mémoire…ça va, ça ne tient pas, c’est un minimum aujourd’hui et même depuis longtemps à la concurrence !!
Oui , ça s appelle de la schrinckflation