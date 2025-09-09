Apple a profité de sa keynote pour annoncer aujourd’hui les iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Ce fut aussi l’occasion de découvrir les prix. Voici les tarifs en ce qui concerne la France.

Prix des iPhone 17 et iPhone Air

Voici les prix d’Apple pour l’iPhone 17 en France :

256 Go : 969 euros

512 Go : 1 219 euros

Et les tarifs pour l’iPhone Air :

256 Go : 1 229 euros

512 Go : 1 479 euros

1 To : 1 729 euros

Les iPhone 16 de 256 et 512 Go coûtaient respectivement 1 099 et 1 349 euros au lancement. Il y a donc une baisse cette année à la surprise générale. Pour l’iPhone Air, il est délicat de faire une comparaison étant donné que c’est le tout premier modèle.

Tarifs pour les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max

Place maintenant à l’iPhone 17 Pro, voici les prix :

256 Go : 1 329 euros

512 Go : 1 579 euros

1 To : 1 829 euros

Enfin, les tarifs pour l’iPhone 17 Pro Max :

256 Go : 1 479 euros

512 Go : 1 729 euros

1 To : 1 979 euros

2 To : 2 479 euros

Il y a des baisses de quelques dizaines d’euros pour l’iPhone 17 Pro. En revanche, rien ne bouge par rapport à l’année dernière pour l’iPhone 17 Pro Max.

Apple a fait savoir que les iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max seront disponibles en précommande le 12 septembre. La commercialisation se fera une semaine plus tard, à savoir le 19 septembre.