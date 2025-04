L’iPhone 17 standard aurait également le droit à 12 Go de RAM, tout comme les iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. C’est en tout cas ce qu’affirme aujourd’hui le leaker Digital Chat Station.

Cette semaine, l’analyste Ming-Chi Kuo a indiqué qu’Apple devrait proposer 12 Go de RAM sur les iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Il avait toutefois précisé que l’iPhone 17 standard pourrait ne pas être concerné par cette amélioration de la mémoire vive. La raison serait liée au stock des composants. En effet, il se pourrait qu’Apple ne puisse pas mettre ses quatre iPhone 17 au même niveau en ce qui concerne la mémoire vive, d’où l’intérêt de faire un choix. L’analyste a déclaré qu’Apple avait jusqu’au mois de mai pour prendre sa décision finale.

Mais aujourd’hui, le leaker Digital Chat Station assure que tous les modèles auront bel et bien le droit à 12 Go de RAM.

Pour rappel, les iPhone 16 ont 8 Go de RAM. Le fait de passer à 12 Go permettra de nouveaux usages, mais on se doute que le principal sera une amélioration de l’utilisation d’Apple Intelligence. En effet, les intelligences artificielles nécessitent beaucoup de mémoire vive pour bien fonctionner et le gain ici pourrait éventuellement permettre d’avoir de nouvelles fonctionnalités, bien que cela reste à confirmer.

Hier, l’iPhone 17 a atteint l’étape d’Engineering Validation Testing (EVT). Cela rapproche le smartphone de la production à grande échelle qui devrait logiquement débuter cet été pour une commercialisation en septembre, comme les années précédentes.