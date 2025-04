Il y a du progrès du côté de l’iPhone 17, avec Apple qui a atteint le stade d’Engineering Validation Testing (EVT). Cela concerne au moins un modèle selon les informations de Digitimes.

Nouvelle étape pour l’iPhone 17

L’Engineering Validation Testing (EVT) correspond à la première phase de test sur les prototypes d’un produit. L’objectif est de vérifier que le prototype fonctionne selon les exigences fonctionnelles définies dans le cahier des charges et que toutes les fonctionnalités de base sont opérationnelles. On teste ici la conformité aux spécifications techniques, la performance des composants individuels et on identifie les éventuels défauts majeurs de conception ou de fabrication.

Il y a ensuite deux autres phases. On retrouve d’abord le Design Validation Test (DVT). Cela intervient après la validation de l’EVT, lorsque le design du produit est considéré comme fonctionnel. Cette phase consiste à tester le produit avec des pièces et des matériaux proches de ceux qui seront utilisés en production finale. Le DVT vise à valider la conformité du produit aux spécifications détaillées, aux normes industrielles et aux certifications nécessaires. Les tests sont plus poussés et couvrent la fiabilité, la performance, la sécurité, la compatibilité électromagnétique, etc.

Enfin, il y a le Production Validation Test (PVT). C’est la dernière étape avant la production de masse. Il s’agit d’un premier essai de production en conditions réelles, utilisant la chaîne de fabrication complète et les processus définitifs. Le but est de valider que l’ensemble du processus de fabrication permet de produire des unités conformes, fiables et reproductibles en grande série.

Dans le cas d’Apple et de l’iPhone 17, la production à grande échelle devrait avoir lieu cet été pour une commercialisation en septembre. Cette année, nous aurons l’iPhone 17, l’iPhone 17 Air, l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max. Nous avons récemment appris qu’au moins trois modèles devraient avoir 12 Go de RAM. Pour sa part, l’iPhone 17 standard pourrait rester avec 8 Go.