Ça progresse du côté d’Apple pour l’iPhone 17 Air, avec le smartphone qui est entré dans la phase d’introduction du nouveau produit (NPI) chez Foxconn, selon Digitimes.

Une phase de test pour l’iPhone 17 Air avec Foxconn

La phase NPI fait passer un produit du concept à la production de masse, en commençant par la validation du design et le test du prototype, suivis de la qualification des fournisseurs et de la mise au point du processus de fabrication. La production pilote permet de tester l’assemblage et d’affiner le contrôle de la qualité, tout en alignant la logistique sur la chaîne d’approvisionnement, dans le but ultime de passer à la fabrication à grande échelle.

Attention : cela ne signifie pas que le smartphone va être disponible dans quelques mois. Non, il s’agit ici de faire des tests pour s’assurer que tout va bien et que tout soit possible au niveau de la production. On passe dans le concret maintenant, ce n’est plus qu’un simple projet. Concernant la commercialisation, elle devrait logiquement avoir lieu en septembre 2025 avec les autres iPhone 17.

L’iPhone 17 Air viendra remplacer l’iPhone 16 Plus dans la gamme. Sa particularité est qu’il sera fin, avec les rumeurs qui parlent d’une épaisseur d’environ 6,25 mm. De fait, il s’agirait de l’iPhone le plus fin jamais créé, le record actuel étant détenu par l’iPhone 6 et ses 6,9 mm d’épaisseur.

Pour ce qui est de la taille de l’écran, Apple proposerait une dalle autour de 6,6 pouces. Sous le capot, le smartphone embarquera la première puce 5G d’Apple (qui fera ses débuts dans quelques mois avec l’iPhone SE 4). Apple arrêtera donc de se fournir chez Qualcomm.

Concernant l’arrière, on retrouvera un simple capteur photo qui serait de 48 mégapixels. Il se murmure que ce capteur pourrait être sur la partie supérieure au centre au lieu d’être dans un coin comme maintenant.