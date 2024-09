Ce que les rumeurs annonçaient était donc exact : les quatre modèles d’iPhone 16 embarquent bel et bien 8 Go de RAM. C’est disponible aussi bien sur la puce A18 (iPhone 16 et 16 Plus) que sur l’A18 Pro (iPhone 16 Pro et Pro Max).

Apple ne communique pas publiquement sur la quantité de RAM pour ses iPhone. Mais il existe des moyens d’obtenir l’information en fouillant dans Xcode, l’outil qui permet de développer des applications pour iOS, macOS, watchOS, tvOS et visionOS. MacRumors a justement fouillé dans Xcode 16, la toute dernière version en date, et plus exactement dans la release candidate mise à disposition hier par Apple.

Dans le détail, voici la quantité de RAM pour chaque iPhone 16 :

iPhone 16 : 8 Go de RAM

iPhone 16 Plus : 8 Go de RAM

iPhone 16 Pro : 8 Go de RAM

iPhone 16 Pro : 8 Go de RAM

Et ce qu’Apple proposait avec les iPhone 15 :

iPhone 15 : 6 Go de RAM

iPhone 15 Plus : 6 Go de RAM

iPhone 15 Pro : 8 Go de RAM

iPhone 15 Pro Max : 8 Go de RAM

Le choix de proposer 8 Go de RAM sur l’ensemble des iPhone 16 s’explique pour une simple raison : Apple Intelligence. L’intelligence artificielle d’Apple a besoin de cette quantité de mémoire vive pour bien fonctionner. L’avantage est que le gain sera également bénéfique pour les autres usages.