Apple a annoncé aujourd’hui les iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max à l’occasion de sa keynote. Ce fut aussi l’occasion de découvrir les prix. Les tarifs français sont maintenant connus.

Prix des iPhone 16 et 16 Plus

Les prix en France pour l’iPhone 16 avec son écran de 6,1 pouces :

128 Go : 969 euros

256 Go : 1 099 euros

512 Go : 1 349 euros

Les tarifs pour l’iPhone 16 Plus de 6,7 pouces sont de :

128 Go : 1 119 euros

256 Go : 1 249 euros

512 Go : 1 499 euros

Rien ne bouge donc par rapport aux tarifs des iPhone 15 et 15 Plus à leur sortie il y a un an. Cependant, il est bon de rappeler que les prix ont un peu augmenté en France en juillet. La hausse était de 1,95€. Cela s’expliquait par une modification de l’éco-contribution qui est de 1,67€ (hors taxe) depuis le 1er juillet 2024, contre 0,02€ auparavant. C’est en lien avec la loi AGEC (anti-gaspillage pour une économie circulaire).

Tarifs des iPhone 16 Pro et Pro Max

En ce qui concerne l’iPhone 16 Pro de 6,3 pouces, les prix sont :

128 Go : 1 229 euros

256 Go : 1 359 euros

512 Go : 1 609 euros

1 To : 1 859 euros

Et pour l’iPhone 16 Pro Max de 6,9 pouces :

256 Go : 1 479 euros

512 Go : 1 729 euros

1 To : 1 979 euros

Même scénario ici : pas de hausse de prix par rapport aux iPhone 15 Pro et Pro Max à leur lancement.

Les iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max seront disponibles à la précommade le 13 septembre. La commercialisation aura lieu une semaine plus tard, le 20 septembre.