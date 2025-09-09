Apple vient de fermer son Apple Store en ligne. Cela intervient quelques heures avant la keynote où seront annoncés les iPhone 17, nouvelles Apple Watch et AirPods Pro 3.

Comme d’habitude, l’Apple Store ferme

Cette fermeture n’est pas vraiment une surprise. Apple a l’habitude de prendre cette décision quelques heures avant le début de ses grosses keynotes. Cela signifie qu’il y aura de nouveaux produits au catalogue.

« Nous revenons bientôt. Le temps de mettre l’Apple Store à jour. Revenez vite », indique le message de l’Apple Store en ligne. Il n’est plus possible d’acheter d’iPhone, de Mac, d’iPad ou autres. La réouverture se fera après la keynote. Étant donné qu’elle débutera à 19 heures, on peut se douter que la réouverture se fera aux alentours de 21 heures… sauf si la keynote est vraiment très longue.

Pour rappel, voici ce qu’Apple annoncera :

iPhone 17

iPhone 17 Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 3

Apple Watch SE

AirPods Pro 3

Release candidate d’iOS 26, macOS Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 et visionOS 26

Dates de sortie de la version finale d’iOS 26, macOS Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 et visionOS 26

La keynote pourra être suivie en direct sur iPhoneAddict depuis cette page dédiée ou depuis notre application iAddict sur iPhone et iPad via la rubrique Keynote. Elle commence à 19 heures.