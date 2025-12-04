Apple TV vient d’officialiser la date de lancement de la saison 2 de Vrais voisins, Faux amis (Your Friends & Neighbors en VO), une série dramatique portée par Jon Hamm (Mad Men). Les nouveaux épisodes seront diffusés à partir du 3 avril 2026, jusqu’au 10ème épisode final disponible le 5 juin.

Une intrigue plus tendue que jamais

Dans cette nouvelle saison, Andrew Cooper (Jon Hamm) poursuit sa double vie de père de famille discret et de cambrioleur improvisé dans les quartiers résidentiels huppés. Mais l’arrivée d’un mystérieux voisin vient bouleverser cet équilibre fragile. Ses secrets, longtemps soigneusement dissimulés, menacent désormais d’éclater au grand jour, mettant en péril sa famille et l’ensemble de son monde.

Un casting renforcé pour la saison 2

Le casting s’enrichit avec l’arrivée remarquée de James Marsden (le nouveau voisin), aux côtés d’interprètes déjà bien installés, dont Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman, Lena Hall, Aimee Carrero, Eunice Bae, Isabel Gravitt et Donovan Colan.

Une production ambitieuse signée Apple Studios

Créée par l’écrivain à succès Jonathan Tropper, qui assure également les fonctions de showrunner, réalisateur et producteur exécutif, la série bénéficie d’une production haut de gamme, à l’image de nombreux contenus de la plateforme. Jon Hamm est aussi impliqué en tant que producteur, aux côtés d’une équipe expérimentée. Plusieurs épisodes de cette saison seront réalisés par Stephanie Laing, ce qui est un gage de continuité artistique.