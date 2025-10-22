La série de comédie Shrinking est de retour pour une troisième saison sur Apple TV, et l’on connait désormais sa date de lancement sur le service d’Apple, soit le 28 janvier 2026 sur Apple TV+. La série portée par Jason Segel et Harrison Ford comptera cette fois onze épisodes, qui seront diffusés chaque mercredi jusqu’au 8 avril. Les fans découvriront d’abord un épisode spécial d’une heure avant la diffusion hebdomadaire classique.

Pour rappel, dans Shrinking, Jason Segel incarne un thérapeute en deuil qui décide de bousculer les règles de sa profession en disant à ses patients exactement ce qu’il pense. Cette approche brutale mais sincère bouleverse la vie de chacun — y compris la sienne — dans un mélange subtil d’humour et d’émotion qui a largement séduit les critiques et les spectateurs.

Michael J.Fox sera au casting de la saison 3 de Shrinking

Un casting cinq étoiles et de nouvelles têtes

Harrison Ford reprendra son rôle de mentor grincheux, aux côtés d’un casting déjà bien rodé comprenant Christa Miller, Jessica Williams, Luke Tennie et Michael Urie. La saison 3 accueillera aussi deux invités prestigieux : Jeff Daniels (Les Berkman se séparent) et Michael J. Fox (inoubliable Marty McFly de Retour vers le Futur), rejoindront Brett Goldstein (Ted Lasso), Damon Wayans Jr. ou bien encore Cobie Smulders dans liste des « guest stars ».

Pour rappel, la série Shrinking est créée par le trio Bill Lawrence, Brett Goldstein et Jason Segel, soit l’équipe derrière Ted Lasso.

