La série de comédie Loot est de retour pour une saison 3. Créée par Alan Yang et Matt Hubbard, cette série centrée sur la milliardaire Molly Wells (Maya Rudolph) suit les errances de la richissime divorcée, cette dernière tentant désespérément de donner un sens à sa fortune colossale via sa fondation. Le premier épisode de cette nouvelle saison est déjà en ligne depuis ce matin, et sera suivi chaque semaine d’un nouvel épisode jusqu’au 10 décembre (date à laquelle il sera donc possible de bingewasher l’intégralité de la série d’un seul coup). [SPOILER] La saison précédente s’était achevée sur un cliffhanger romantique : Molly et Arthur (Nat Faxon) partageaient leur premier baiser, mais sans véritable résolution. Est-ce que cette tension va enfin éclore ?

Une satire du monde des ultra-riches toujours affûtée

Le casting principal — Michaela Jaé Rodriguez, Joel Kim Booster, Ron Funches — est de retour, prêt à replonger dans les combines excentriques du quotidien d’une milliardaire en reconstruction personnelle. Parmi les invités remarqués cette saison figure Henry Winkler, ce qui annonce des épisodes encore plus chargés en excentricité et en humour. Loot mêle avec brio comédie sociale et critique subtile du monde des privilégiés, et la saison 3 promet de nouvelles séquences forcément drolatiques autour de la philanthropie et des relations amoureuses bancales. Molly pourrait bien être à nouveau contrainte de fuir ses responsabilités, mais évidemment toujours avec élégance et une certaine forme d’autodérision.