Apple TV+ ne chôme pas durant ce premier trimestre de l’année. Après les démarrage en fanfare de The Gorge et de la saison 2 de Severance, voilà que débarque dans le service la saison 2 du très bon thriller Surface. « Changement de décor pour la deuxième saison de « Surface ». Sophie (Gugu Mbatha-Raw) se rend à Londres pour résoudre les mystères de son passé. Ayant perdu la mémoire à la suite d’un traumatisme crânien, Sophie suit les quelques indices qu’elle possède. Infiltrée au sein de l’élite de la société britannique, elle découvre un lien possible avec une belle héritière. Mais tout bascule lorsqu’un journaliste la contacte inopinément, Sophie se rend compte que ces derniers travaillent ensemble pour faire éclater un scandale impliquant de dangereuses personnes dont elle est devenue proche. »



Outre Gugu Mbatha-Raw, le casting comprend Oliver Jackson-Cohen, Millie Brady ainsi que Phil Dunster, Gavin Drea, Rupert Graves, Tara Fitzgerald, Nina Sosanya, Joely Richardson et Freida Pinto. Veronica West est la femme-orchestre de cette série en tant que showrunner, créatrice, scénariste et productrice exécutive.

Le premier épisode de la saison 2 de Surface est immédiatement disponible sur Apple TV+.