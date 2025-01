Ce mois de janvier est décidément chargé pour Apple TV+. Quelques jours après le lancement de la seconde saison de Severance et à quelques encablures de la saison 4 de Mythic Quest ainsi que du film d’anticipation The Gorge, c’est au tour du drama-thriller Prime Target de faire son apparition sur le service d’Apple. « Un brillant étudiant en mathématiques (Leo Woodall) est sur le point de faire une découverte majeure quand un ennemi tapi dans l’ombre tente de l’arrêter. Luttant pour trouver des réponses et pour survivre, il fait équipe avec un agent du gouvernement pour lever le voile sur un complot de grande envergure ». Voilà pour le pitch.

Outre le tandem Leo Woodall et Quintessa Swindell, le casting comprend Stephen Rea, David Morrissey, Martha Plimpton, Sidse Babett Knudsen, Jason Flemyng, Harry Lloyd, Ali Suliman, Fra Fee et Joseph Mydell. A noter que le réalisateur Ridley Scott (Alien, Blade Runner, Gladiator) est l’un des producteurs de Prime Target. La série au complet comprend 8 épisodes et les deux premiers épisodes sont immédiatement disponibles sur Apple TV+ (les suivants seront diffusés chaque mercredi).