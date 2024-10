Apple semble décidément avoir un faible pour les séries en langue espagnole : après Acapulco et Familia de Medianoche, c’est donc au tour de Tu ferais pareil de débarquer dans Apple TV+. Tu ferais pareil (Tú También lo Harías) est une série de thriller tournée en langue espagnole et dont le pitch ressemble à un casse-tête : « « Tu ferais pareil » se déroule après un vol à main armée ayant eu lieu dans un bus près de Barcelone et ayant entraîné la mort de trois assaillants. Deux détectives, anciennement amants, ont pour mission de déceler la vérité à travers le récit incohérent des six témoins avant qu’il ne soit trop tard. Tandis qu’il dépeint un monde où la perception l’emporte souvent sur la réalité, ce thriller haletant met en lumière l’importance de la vérité dans la société actuelle et les efforts que les gens sont prêts à déployer pour protéger leur version de celle-ci. »

Les showrunners de la série sont David Victori et Jordi Vallejo, Victori étant aussi le réalisateur du programme. Le casting comprend Ana Polvorosa, Michelle Jenner, Pablo Molinero et José Manuel Poga. Tu ferais pareil compte 8 épisodes au total, le dernier d’entre eux étant diffusé le 11 décembre. Les deux premiers épisodes sont immédiatement disponibles sur Apple TV+.