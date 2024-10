Apple TV+ accueille aujourd’hui sa première série en langue allemande (oui, malgré le doublage en anglais du trailer ci-dessous). Cette série au ton de comédie légère permettra de suivre les aventures rocambolesques de « Dedo et Carlotta Klatt, prêts à tout pour retrouver Wanda, leur fille de 17 ans qui a disparu il y a plusieurs mois sans laisser de trace. Alors que la police échoue à la retrouver, la famille prend les choses en main et se procure des appareils de surveillance à l’aide de leur fils Ole, pro de l’informatique. En se faisant passer pour des employés d’un fournisseur d’électricité, ils mettent d’abord sur écoute leur quartier, puis la moitié de la banlieue dans laquelle ils vivent, découvrant que leurs voisins ne sont pas ce qu’ils prétendent être. » Voilà pour le pitch.



Au casting, Heike Makatsch (“Love Actually,” “Hilde,” “I’ve Never Been to New York”), Axel Stein (“The Vault” / titre original “Way Down,” “Not My Day”), Lea Drinda (”The Gryphon,” “We Children from Bahnhof Zoo”), Leo Simon, Palina Rojinski (“Welcome to Germany,” “Nightlife”) ainsi que Nikeata Thompson (“How to Dad »). La série est dirigée par le tandem Christian Ditter (“How to be Single,” “Love, Rosie,” “Girlboss,” “Biohackers”) et Tobi Baumann (“Faking Hitler,” “Pastewka,” “Die Wespe”), et le scénario est l’oeuvre d’Oliver Lansley (“Flack,” “Whites,” “FM”), basé sur une histoire de Zoltan Spirandelli (“Vaya con Dios,” “Lulu”). Les deux premiers épisodes de la série sont immédiatement disponibles sur Apple TV+.