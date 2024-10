Before est un thriller psychologique en dix épisodes qui permet surtout, et ce n’est pas rien, de retrouver l’excellent Billy Crystal, acteur trop peu sollicité depuis de nombreuses années (et qui était proprement génial dans la comédie sentimentale Quand Harry rencontre Sally). Le trailer oscille entre le drame intimiste et l’horreur pure : « Après la perte récente de son épouse, un pédopsychiatre rencontre un jeune garçon perturbé qui semble présenter un lien troublant avec le passé du médecin. » Billy Crystal incarne le pédopsychiatre au passé trouble et Jacobi Jupe l’enfant au comportement étrange (pour ne pas dire dangereux).

Outre Billy Crystal et Jacobi Lupe, le casting comprend Judith Light, Rosie Perez, Maria Dizzia et Ava Lalezarzadeh. La série a été créée par Sarah Thorp, qui fait aussi office de showrunneuse, de scénariste et de productrice exécutive. Billy Crystal est également producteur exécutif sur la série. A noter que la série est produite par Paramount Television Studios… qui a fermé ses portes tout récemment. Before est donc l’un des tous derniers programmes réalisés par ce studio.

Les deux premiers épisodes de Before sont disponibles dès aujourd’hui sur Apple TV+. La mini-série compte au total 10 épisodes.