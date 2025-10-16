Contre toute attente, Apple TV vient de diffuser un nouvel épisode de la série Les Aventures Imaginaires de Dick Turpin, alors même que le programme avait été annulé après la première saison. Cette comédie historique portée par Noel Fielding et caractérisée par son humour absurde et une esthétique soignée, avait séduit la critique dès sa première saison avant que des problèmes de production ne viennent compromettre la suite. Si l’on en croit plusieurs médias britanniques, l’acteur principal aurait quitté le tournage en cours de saison 2, entraînant logiquement une suspension brutale du projet. Apple n’avait jamais confirmé officiellement l’annulation, mais tout laissait à penser que l’aventure s’était achevée. Jusqu’à aujourd’hui.

Un épisode spécial pour Halloween… et probablement le dernier

Le géant du streaming a surpris ses abonnés en ajoutant un épisode inédit à la série intitulé The Night of the Werebear, épisode présenté comme un « spécial Halloween ». D’une durée de 35 minutes, l’épisode met en scène Dick Turpin et sa bande aux prises avec une mystérieuse créature qui sème la terreur dans le village de Hempstead. D’après le site britannique Broadcast, cet épisode aurait été monté à partir de séquences déjà tournées pour la saison 2. Aucune confirmation officielle n’a encore été donnée, mais tout porte à croire qu’il s’agit bel et bien du chant du cygne de la série.