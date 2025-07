Le tournage de la très attendue quatrième saison de la série de comédie Ted Lasso a officiellement commencé à Kansas City, comme l’a révélé Tim Cook via un message publié sur X. Une photo montre les acteurs principaux Jason Sudeikis (Ted Lasso dans la série), Hannah Waddingham (Rebecca Welton), Jeremy Swift (Leslie Higgins) et Juno Temple (Keeley Jones) réunis autour d’une table, probablement en pleine discussion sur le thème de l’intrigue. Ce cliché marque le début d’un nouveau chapitre pour la série, avec en sus le message de Cook – « From biscuits to BBQ » -, clin d’œil évident à l’évolution du personnage principal depuis ses débuts en Angleterre.

From biscuits to BBQ: Ted Lasso Season 4 kicks off production in Kansas City! ⚽️ pic.twitter.com/UDKgXqw68d — Tim Cook (@tim_cook) July 21, 2025

La saison 3 s’était conclue avec le retour de Ted aux États-Unis après que ce dernier ait quitté le club anglais d’AFC Richmond. Des rumeurs persistantes évoquent la création d’une équipe fémininen équipe évidemment coachée par Ted Lasso. En tenant compte du rythme habituel de production, cette nouvelle saison pourrait sortir fin 2025, voire au début de 2026.