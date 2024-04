C’est n’est pas une première pour le service par abonnement, mais cela reste un petit évènement à l’ère du streaming : Ted Lasso, la série de comédie qui a connu un joli succès sur Apple TV+, sera bientôt disponible en Blu-ray (mais sans doute pas en France). Le site 9to5Mac croit en effet savoir que Warner Bros. s’apprêterait à commercialiser le Blu-Ray des trois saisons de Ted Lasso qui serait donc disponible au mois de juillet. La raison de cette édition tiendrait au fait que Ted Lasso n’est pas un pur programme Apple TV+ à l’origine : la série a été créée et produite par Warner Bros, qui a concédé les droits de diffusion sous licence à Apple TV+ pour ce qui concerne l’exclusivité en streaming. A priori, Ted Lasso reste donc exclusif à Apple TV+ pour le streaming, mais les droits de production sur support physiques sont désormais de nouveaux « ouverts » pour Warner, qui a bien l’intention de profiter de l’énorme capital sympathie de la série.

Jason Sudeikis et toute la bande de Ted Lasso ont réalisé un énorme carton sur Apple TV+

Le Blu-ray de la série serait uniquement proposée dans une version complète, avec l’ensemble des saisons, ce qui signifie qu’il ne sera pas possible d’acheter une seule saison. Pour rappel, la série Ted Lasso s’est terminée à la fin de la saison 3, mais l’on note qu’Apple n’a jamais officiellement annoncé la fin de la série. Malgré tout, il semble très peu probable que Ted Lasso puisse revenir sur les écrans, sachant que nombre d’acteurs de la série ont continué leur carrière dans des projets extrêmement divers et qu’il serait sans doute très compliqué de les réunir à nouveau sur un même set de tournage.

A noter que d’autres séries Apple TV+ sont déjà sorties en Blu-ray comme See, For All Mankind, ou le film On the Rocks.