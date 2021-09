On the Rocks est le 1er film Apple TV+ à sortir en DVD/Blu-ray

On the Rocks ne sera plus réservé au streaming sur Apple TV+, puisque le film va sortira en DVD et Blu-ray le 26 octobre prochain. Il s’agit d’ailleurs du premier film de la plateforme d’Apple à connaître une sortie physique. C’est Lionsgate qui va s’occuper de la distribution.

Pour l’instant, le DVD et le Blu-ray d’On the Rocks sont référencés sur Amazon aux États-Unis au prix de 17,99$. Il n’y a pas encore d’information concernant une sortie à l’internationale. Il est toutefois possible que la sortie physique ne concerne que les États-Unis. Pour rappel, Défendre Jacob, une série Apple TV+ avec Chris Evans au casting, a également connu une sortie en DVD et Blu-ray, mais uniquement aux États-Unis. Citons par ailleurs Long Way Up, le docu-série avec Ewan McGregor et Charley Boorman, qui doit à son tour connaître une sortie en Blu-ray d’ici la fin de l’année.

Dans On the Rocks, Laura (Rashida Jones) pense filer le parfait amour avec son mari Dean (Marlon Wayans), mais ses horaires de bureau de plus en plus tardifs associés à l’arrivée d’une nouvelle collègue lui font craindre le pire. Elle se tourne alors vers l’homme qu’elle pense être le mieux placé pour l’aider : son père Felix (Bill Murray), charmeur invétéré et fougueux qui insiste pour mener l’enquête sur son mari. Ils commencent alors à parcourir New York de nuit, des soirées peuplées de l’uptown aux lieux branchés du downtown et découvrent au cœur de leur voyage leur propre relation.