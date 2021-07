Défendre Jacob (Defending Jacob), la série avec Chris Evans, est le premier programme d’Apple TV+ à voir le jour en DVD et Blu-ray. Ceux qui n’aiment pas forcément le streaming peuvent ainsi découvrir la série sous un autre format à présent.

Ce choix d’avoir une sortie physique en DVD et Blu-ray pour Défendre Jacob montre qu’Apple TV+ n’est pas totalement fermé sur le principe de faire 100% du streaming. D’autres studios font la même chose, comme Disney+. Plusieurs films uniquement disponibles sur Disney+ au départ ont également vu le jour en DVD, Blu-ray et même Blu-ray 4K. Le prochain sur la liste est Luca par exemple.

Dans le cas Défendre Jacob, la sortie est (pour l’instant ?) aux États-Unis. Le prix est de 19,96 dollars pour le DVD et 34,99 dollars pour le Blu-ray. Il y a trois disques au total.

Voici le synopsis de la série qui vu le jour en 2020 :

Procureur adjoint d’une petite ville du Massachusetts, Andy Barber est confronté à un terrible dilemme lorsque son propre fils de 14 ans est accusé du meurtre d’un camarade de classe. Alors qu’il tente d’innocenter son garçon, le procureur découvre certains secrets, qui sèment le doute. Acculé, quel choix fera-t-il face à cet insoluble dilemme entre son devoir de défendre la justice et son amour inconditionnel pour son enfant ?

Qu’en est-il de l’avenir pour Apple TV+ et les sorties physiques ? Il y a au moins le docu-série Long Way Up avec Ewan McGregor et Charley Boorman qui sortira sur galette plus tard dans l’année. Mais il n’y a pas d’informations pour les autres contenus.