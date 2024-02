Petite surprise de la part de TF1 qui annonce la diffusion prochaine de Défendre Jacob, une série qui vient d’Apple TV+. Pour une raison surprenante, la chaîne de télévision a décidé de changer le titre. Ce sera L’affaire Jacob Barber.

Apple TV+ s’invite (un peu) sur TF1

C’est la première fois qu’une chaîne de télévision diffuse une série venant d’Apple TV+. Certes, il y a le cas de Canal+, mais c’est pour le coup différent, parce qu’Apple et la chaîne cryptée ont un accord pour donner accès au catalogue d’Apple TV+. Là, c’est une chaîne accessible à tous qui va proposer la série avec Chris Evans, que le grand public connaît bien pour son rôle de Steve Rogers/Captain America dans les films Marvel.

C’est à se demander pourquoi Apple a accepté un tel accord avec TF1. Certes, c’est un moyen de faire parler de son programme, mais il serait étonnant que TF1 fasse la promotion d’Apple TV+ d’une façon ou d’une autre. C’est l’occasion de rappeler que la chaîne avait déjà signé un accord avec un service de streaming. Il s’agissait de Netflix, avec la diffusion de la série Marseille. Deux épisodes ont été diffusés.

L’affaire Jacob Barber sera donc diffusée sur TF1 et TF1+ dès le 6 mars 2024 à partir de 21h10. La série dramatique comprend 8 épisodes. Elle se déroule autour d’un crime choquant qui secoue une petite ville du Massachusetts, et suit un procureur adjoint qui se trouve déchiré entre son devoir de faire respecter la justice et son amour inconditionnel pour son fils.